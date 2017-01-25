В Китае из-за пожара в магазине пиротехники уволены 3 чиновника
Пекин, 25 января 2017, 09:26 — REGNUM Трое чиновников были освобождены от занимаемых должностей вскоре после того, как в г. Юэян (провинция Хунань) погибли 6 граждан КНР в результате пожара в магазине пиротехнических изделий.
Соответствующие документы уже подписаны губернатором провинции, в настоящее время все три экс-чиновника дают свои показания в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Чжунго жибао».
Пожар в четырехэтажном здании начался 24 января примерно в 21:08 по местному времени, к 23:20 возгорание удалось потушить. На месте ЧП спасатели обнаружили тела 6 местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, пожар вспыхнул вскоре после того, как один из покупателей поджег приобретенное изделия, находясь поблизости от входа в магазин. В результате подожженная петарда привела к возгоранию других пиротехнических изделий
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