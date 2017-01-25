Россия заняла 131-е место в рейтинге восприятия коррупции

Представители Transparency International отмечают, что в 2017 г. зарегистрировано больше стран, в которых наблюдается ухудшение ситуации, чем улучшения

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Российская Федерация (РФ) по итогам 2016 г. заняла 131-ю строчку рейтинга по индексу коррупции, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.

Россия получила 29 баллов из 100 возможных, как и в 2015 году, однако за счет увеличения количества стран-участников исследования потеряла сразу 12 позиций. В рейтинге Россия оказалась рядом с Украиной, Казахстаном, Ираном и Непалом.

«69% из 176 стран, входящих в Индекс восприятия коррупции за 2016 г, получили отметки ниже 50 баллов по шкале от 0 — показатель наибольшей коррумпированности — до 100 — признак её отсутствия, — говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте организации. — Результаты стали демонстрацией того, насколько масштабный и устойчивый характер носит коррумпированность бюджетного сектора по всему миру».

Представители Transparency International отмечают, что в 2017 г. зарегистрировано больше стран, в которых наблюдается ухудшение ситуации, чем улучшения, что говорит о необходимости принимать скорейшие меры.