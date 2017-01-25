Трамп пообещал вмешаться в борьбу с преступностью в Чикаго

2016 год для третьего по величине города США стал за последние 20 лет рекордным по количеству убийств

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригрозил федеральным вмешательством в дела Чикаго, если руководство третьего по величине американского города не сможет справиться с высоким уровнем преступности, сообщает Reuters.

«Если Чикаго не исправит эту ужасную ситуацию, я пошлю федералов», — заявил президент в своем Twitter. По данным Chicago Tribune, в 2016 году количество убийств достигло 762 человек, что стало рекордом за последние 20 лет.

Пресс-секретарь Департамента полиции Чикаго Фрэнк Джинкамили оспаривает данные, приведенные в газете Chicago Tribune, на которую ссылался Трамп. Суперинтендант чикагской полиции Эдди Джонсон заявил, что они готовы работать с правоохранительными органами США для искоренения преступности в Чикаго.

Напомним, во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп уделял значительное внимание вопросам преступности. Наркотики и бедность, являющиеся благодатной почвой для криминала, также вызывали озабоченность 45-го президента США.

В своих выступлениях он не раз в этой связи приводил Чикаго в качестве негативного примера.