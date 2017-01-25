‍Основатель Facebook Цукерберг не будет баллотироваться в президенты США

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Американский миллиардер, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг не планирует когда-либо участвовать в выборах президента США. Об этом он сообщил в интервью порталу BuzzFeed.

«Я сосредоточен на укреплении нашего сообщества в Facebook и на работе над Chan Zuckerberg Initiative», — сообщил Цукерберг.

Портал приводит слова знакомого с ситуацией человека, которому Цукерберг говорил о том, что не планирует когда-то баллотироваться. Миллиардер и так возглавляет очень крупный проект — огромное виртуальное сообщество.

Напомним, Facebook, основанный в 2004 году, является крупнейшей мировой соцсетью. С сентября 2006 года сеть, первоначально созданная для студентов, доступна для всех пользователей интернета.

Благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative («Инициатива Чан и Цукерберг») основан Цукербергом и его женой Присциллой Чан. О его создании было объявлено 1 декабря 2015 года — в связи с рождением дочери Цукербергов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Цукерберг признан бизнесменом года по версии делового журнала Fortune. Он построил корпорацию с мировым именем, которая оценивается в $375 млрд, пишет издание.

Читайте также: Журнал Fortune: Цукерберг — бизнесмен года

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп у власти: подготовка «Большого кидка» для всего мира