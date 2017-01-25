Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сальмонеллеза в странах ЕС

Москва, , 08:42 — REGNUM В период с мая по декабрь 2016 года в ряде европейских стран отмечена вспышка острой кишечной инфекции — сальмонеллеза. Заболевание было диагностировано у более чем 450 человек, сообщает 25 января Роспотребнадзор.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, распространение инфекции зарегистрировано в ряде стран Евросоюза — Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Швеции и Великобритании, а также в Норвегии. Отмечается, что случаи заражения вызваны употреблением инфицированных куриных яиц, которые поступили в указанные страны с территории Польши.

Для устранения вспышки инфекции из продажи изъято более 2,7 млн яиц, поставки продукции ряда птицефабрик временно остановлены. Ведомство просит жителей России учитывать обстановку с сальмонеллезом, планируя поездки в указанные страны.