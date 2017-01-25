Раздельный сбор мусора на Кубани внедрят в три этапа по десять лет

Краснодар, , 08:23 — REGNUM Кубанцев постепенно приучат к раздельному сбору мусора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 25 января, на внедрение такого порядка сбора твердых коммунальных отходов потребуется 30 лет.

Внедрять на территории края раздельный сбор ТКО, согласно постановлению, подписанному губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, начнут уже в текущем году и реализуют в три этапа. На первом этапе — в 2017—2027 годах — в городских округах и сельских поселениях с численностью населения более 10 тысяч сбор мусора будет вестись по следующим компонентам: отходы электронного оборудования, специфические коммунальные отходы, пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы.

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В следующие десять лет с 2027 по 2037 год мусор разделят на специфические коммунальные отходы (батарейки, ртутные лампы, термометры), пищевые отходы, отходы для вторичного использования, крупногабаритные отходы. Уже к третьему этапу, реализовать который планируется до 2047 года, — предполагает внедрение раздельного сбора ТКО по таким фракциям как стекло, бумага, пластик, текстиль, металлы.

Все контейнеры, которые будут использоваться для сбора мусора, подпишут. Также определить, куда выбрасывать тот или иной мусор, можно будет по их цвету. Например, для бумаги будет предназначен синий контейнер, для стекла — зеленый, для пластика — оранжевый. Для пищевых отходов установят черные контейнеры, отходы для вторичного использования будут складываться в серые баки, отходы электронного оборудования — коричневые. Самый яркий — красный цвет — отведен для контейнеров под специфические коммунальные отходы.

Как пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, необходимость ввода раздельного сбора мусора в крае продиктована федеральным законом, который запрещает размещать на свалках отходы, содержащие полезные компоненты.

Что касается кубанской столицы, то в настоящее время в городе корректируется работа, связанная с вывозом ТБО. Раньше юридические лица заключали договоры на вывоз отходов по заявительному принципу. При этом получалось, что по итогам года за реально вывезенный мусор бюджет Краснодара доплачивал около 650 млн рублей «Мусороуборочной компании».

По итогам открытого конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Краснодарской зоне (Краснодар, Динской район) «Мусороуборочная компания» стала первым в России победителем такого конкурса и обладателем статуса регионального оператора. Теперь она будет заключать прямые договоры с юридическими и физическими лицами, и никаких дотаций из бюджета город платить ей не будет.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года в России начнет вводиться новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно нововведениям, организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, а утилизация отходов должна быть без использования полигонов.

Всего на решение «мусорных проблем» в Краснодарском крае необходимо почти 38 млрд рулей. На эти средства, в том числе, планируется построить 11 межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов. Они должны расположиться в Абинском, Белореченском, Краснодарском, Тихорецком, Тимашевском, Мостовском, Крымском, Новокубанском, Староминском, Усть-Лабинском, Новороссийском районах. Кроме того, в планах — возведение мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций на территориях муниципальных образований. Всего планируется построить 25 перегрузочных, три сортировочных станций. Размещение станций в основном предполагается осуществить в районах существующих полигонов ТКО.

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