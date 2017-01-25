Население Красноярского края за год увеличилось на 9,3 тыс. человек

Красноярск, , 08:21 — REGNUM Численность населения Красноярского края по состоянию на 1 января 2017 года по предварительной оценке составляет 2 875 790 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 января, в Красноярскстате.

Из общей численности 2 220 245 человек проживают в городской местности, а 655 545 — в сельской. За год население края увеличилось на 9 300 человек (на 4 589 человек — за счет естественного прироста населения; на 4 711 человек — за счет миграционного прироста).

В городском округе Красноярске сосредоточено 37,7% от общей численности населения региона — 1 083 865 человек. Из них 856 человек проживают в сельской местности — в деревне Песчанка.

По данным статистиков, Красноярский край лидирует среди регионов Сибири по численности постоянного населения. На втором месте — Новосибирская область. По предварительным данным, численность населения в Новосибирской области за год увеличилась на 18 465 человек, достигнув к началу 2017 года 2 780 702. На третьем месте — Кемеровская область. В Кузбассе численность постоянного населения за год сократилась на 8 223 человека — до 2 709 404 человек.

По естественному приросту населения в Сибирском федеральном округе (СФО) лидирует Бурятия, где этот показатель составил 5 126 человек, по миграционному приросту — Новосибирская область (15 664 человека). Максимальная естественная убыль населения зафиксирована в Кемеровской области — 6 113 человек, наибольший миграционный отток — в Иркутской области (7 019 человек).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, численность населения Красноярского края на 1 января 2016 года составляла 2 866 490 человек, в том числе 2,2 млн человек проживали в городской местности (77%); 660,5 тыс. человек— в сельской (23%).

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