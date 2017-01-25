СМИ: «Роскосмос» отозвал все двигатели ракет-носителей «Протон-М»

«Дефект» был обнаружен некоторое время назад в ходе огневых испытаний

Москва, , 08:19 — REGNUM Руководство «Роскосмоса» из-за «технологических проблем» решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели ракет-носителей «Протон-М». Как пишет газета «Коммерсантъ», речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, которые устанавливаются на вторую и третью ступень «Протона» соответственно.

«Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия — НПО «Энергомаш», — говорится в сообщении.

По данным газеты, «дефект» был обнаружен некоторое время назад в ходе огневых испытаний. Оказалось, что при сборке двигателей использовались «неликвидные компоненты» — вместо материалов с содержанием драгоценных металлов использовались менее жаростойкие.

«Это факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР», — говорится в сообщении.