На Камчатке растет рождаемость и снижается миграционный отток

Количество многодетных семей в регионе увеличилось почти в три раза

Петропавловск-Камчатский, , 08:07 — REGNUM На Камчатке в 2016 году родилось 4 028 детей, что свидетельствует о продолжающемся росте рождаемости в регионе, благодаря чему естественный прирост населения в крае составил за минувший год 394 человека. Кроме того, как сообщил на совещании в столице Камчатки зампред правительства региона Владимир Пригорнев, снижается миграционный отток населения и сегодня на полуострове проживают 315 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Однако из-за роста рождаемости в регионе возникли и некоторые проблемы.

«По суммарному коэффициенту рождаемости Камчатский край превзошёл целевой показатель, определенный Указом президента. В этой связи предоставление из федерального бюджета софинансирования на ежемесячные денежные выплаты на третьих детей, рождённых после 1 января 2017 года, прекращено. Тем не менее, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, губернатором Владимиром Илюхиным принято решение, что и эта, и другие меры поддержки, направленные на повышение рождаемости, в 2017 году в регионе будут сохранены в полном объеме. За счёт средств краевого бюджета будут исполнены все взятые ранее обязательства», — сказал Владимир Пригорнев.

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Министр социального развития Инесса Койрович уточнила корреспонденту ИА REGNUM, что на Камчатке на 16% выросло число женщин, которые решились на второго, третьего и последующих детей. При этом с 2007 года количество многодетных семей на Камчатке увеличилось почти в 3 раза — с 1 095 до 3 051. В этих семьях воспитывается 10 084 детей.

По словам министра в регионе действуют сразу несколько программ, направленных на поддержку рождаемости. В том числе, с учетом того, что у молодёжи отмечена низкая мотивация к созданию семьи и рождению детей, принято решение выплачивать субсидии женщинам в возрасте от 19 до 24 лет за первого ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Камчатка и Чукотка стали лидерами в стране по смертности населения. Такую информацию озвучили на совещании у вице-премьера Ольги Голодец.

«Проблематичных регионов остается все меньше. К ним относятся Камчатский край, Чукотский автономный округ. Вот этим коллегам нужно сейчас взять на заметку. Все остальные регионы показывают устойчивую динамику снижения смертности», — подчеркнула Ольга Голодец в ходе селекторного совещания с регионами.

По данным Росстата, с января по октябрь 2016 года смертность на Камчатке возросла на 2,4%, а на Чукотке — на 2,7%.