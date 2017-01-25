Среда, 25 Января 2017 года
09:55:48 МСК

На Камчатке растет рождаемость и снижается миграционный отток

Общество
Количество многодетных семей в регионе увеличилось почти в три раза

Петропавловск-Камчатский, 25 января 2017, 08:07 — REGNUM  На Камчатке в 2016 году родилось 4 028 детей, что свидетельствует о продолжающемся росте рождаемости в регионе, благодаря чему естественный прирост населения в крае составил за минувший год 394 человека. Кроме того, как сообщил на совещании в столице Камчатки зампред правительства региона Владимир Пригорнев, снижается миграционный отток населения и сегодня на полуострове проживают 315 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Галушка назвал демографическую динамику Дальнего Востока лучшей за 25 лет

Однако из-за роста рождаемости в регионе возникли и некоторые проблемы.

«По суммарному коэффициенту рождаемости Камчатский край превзошёл целевой показатель, определенный Указом президента. В этой связи предоставление из федерального бюджета софинансирования на ежемесячные денежные выплаты на третьих детей, рождённых после 1 января 2017 года, прекращено. Тем не менее, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, губернатором Владимиром Илюхиным принято решение, что и эта, и другие меры поддержки, направленные на повышение рождаемости, в 2017 году в регионе будут сохранены в полном объеме. За счёт средств краевого бюджета будут исполнены все взятые ранее обязательства», — сказал Владимир Пригорнев.

Читайте также: Камчатка и Чукотка — «антилидеры» в РФ по смертности населения

Министр социального развития Инесса Койрович уточнила корреспонденту ИА REGNUM, что на Камчатке на 16% выросло число женщин, которые решились на второго, третьего и последующих детей. При этом с 2007 года количество многодетных семей на Камчатке увеличилось почти в 3 раза — с 1 095 до 3 051. В этих семьях воспитывается 10 084 детей.

По словам министра в регионе действуют сразу несколько программ, направленных на поддержку рождаемости. В том числе, с учетом того, что у молодёжи отмечена низкая мотивация к созданию семьи и рождению детей, принято решение выплачивать субсидии женщинам в возрасте от 19 до 24 лет за первого ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Камчатка и Чукотка стали лидерами в стране по смертности населения. Такую информацию озвучили на совещании у вице-премьера Ольги Голодец.

«Проблематичных регионов остается все меньше. К ним относятся Камчатский край, Чукотский автономный округ. Вот этим коллегам нужно сейчас взять на заметку. Все остальные регионы показывают устойчивую динамику снижения смертности», — подчеркнула Ольга Голодец в ходе селекторного совещания с регионами.

По данным Росстата, с января по октябрь 2016 года смертность на Камчатке возросла на 2,4%, а на Чукотке — на 2,7%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Упаси Бог поливать нацменьшинства — начнется вой: Жириновский
МоскваРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
25.01.17
Дмитрий Тёткин«Викинг»: из миллиарда в благодать и обратно
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
25.01.17
Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Нефть растеряла позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
25.01.17
«Рубль отыграл потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
25.01.17
В США подан иск против Сбербанка
ВашингтонСША Потребительское кредитование Общество
NB!
25.01.17
Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда
Род-ТаунВеликобритания Выборы в США Общество
NB!
25.01.17
«Мы сами выйдем!» — Мексика может разорвать соглашение НАФТА с США
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
«Brexit под угрозой» — планам правительства может помешать парламент
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
25.01.17
СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
25.01.17
Мексика готова пойти на уступки Трампу, чтобы спасти договор НАФТА
МехикоМексика Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
25.01.17
Губернатор Калифорнии «объявил войну» Дональду Трампу
Лос-АнджелесСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
В Конгрессе США хотят ограничить Трампу доступ к ядерной кнопке
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
25.01.17
«Наполи» пробился в полуфинал Кубка Италии
РимИталия Футбол Спорт
NB!
25.01.17
Галина ЧармадоваШедевры советского искусства. Наследие великой страны
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
25.01.17
«А Трамп не против» — Израиль одобрил новое строительство в Палестине
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
25.01.17
Белый дом: Трамп хочет наладить отношения с РФ так, как это выгодно США
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.01.17
Татьяна ИващенкоТатьянин день: из прошлого в настоящее
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
ЛондонВеликобритания Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
ХельсинкиФинляндия Гражданская война на Украине Политика
NB!
24.01.17
Елена ХаненковаФранция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.01.17
Юрий БаранчикБелорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?
МинскБелоруссия Белорусско-польские отношения Политика
ещё главное