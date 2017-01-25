Численность населения Забайкалья продолжает снижаться

Чита, , 08:00 — REGNUM По предварительной оценке, численность постоянного населения Забайкальского края на 1 января 2017 года составила 1079,5 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в Забайкалкрайстате.

Этот показатель на 3,5 тыс. человек меньше, чем по состоянию на 1 января прошлого года. При этом численность городского населения увеличилась на 1 тыс. человек и составила 734,5 тыс., а вот численность населения в сельской местности значительно сократилась и составила 345 тыс. человек, отметили специалисты.

Добавим, что, по данным за 10 месяцев 2016 года, в крае снизилась почти на 3% или на 700 человек в абсолютных цифрах рождаемость. Основной причиной этого вице-премьер по социальным вопросам Аягма Ванчикова назвала снижение количества женщин детородного возраста от 23 до 29 лет. Чиновник связала это снижение с миграцией — женщины фертильного возраста уезжают из региона.

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По мнению экономиста Станислава Савельева, все эти данные свидетельствуют о сохранении негативных тенденций в экономике Забайкальского края. Такие тенденции напрямую влекут и проблемы в социальной сфере. «Здесь наблюдается как отток из сел, так и общий отток населения из самого края в другие регионы страны, — сказал он в интервью ИА REGNUM. — Конечно, это показатель неблагополучной атмосферы в экономике — работы нет, доходы низкие, люди ищут более привлекательные места для проживания».