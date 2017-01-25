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В США подан иск против Сбербанка

Общество
Истец хочет добиться выплаты 500 млн долларов материального и 250 млн долларов морального ущерба
Иск
George Hodan
Иск

Вашингтон, 25 января 2017, 07:59 — REGNUM  Компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, 22 ноября подала иск в суд Южного округа Нью-Йорка о возмещении ущерба за «утерю контроля» над предприятием по добыче щебня — «Павловскгранитом». Об этом сообщает в среду, 25 января, газета «Ведомости».

По данным издания, истец хочет добиться выплаты 500 млн долларов материального и 250 млн долларов морального ущерба.

«Ответчики по иску — Сбербанк, его предправления Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его вице-президент Олег Греф, совладелец ННК Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц», — говорится в сообщении.

Согласно исковому заявлению, предприятие «Павловскгранит», основным владельцем которого до 2009 года был бизнесмен Сергей Пойманов, кредитовалось в Сбербанке, однако в 2009 г. не смогло обслуживать кредит. В итоге предприниматель лишился своей собственности. Пойманов неоднократно пытался оспорить это в судах РФ, но безуспешно.

В итоге права требования бизнесмен переуступил PPF Management, говорится в иске.

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