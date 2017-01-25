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Жительницу Приморья оштрафовали за «резиновую квартиру» с тысячами азиатов

Общество
В помещении никто из мигрантов не жил

Уссурийск, Приморский край, 25 января 2017, 07:49 — REGNUM  Жительница города Уссурийска (Приморский край) прописала в своей квартире более девяти тысяч человек — нелегальных мигрантов из Средней Азии, Китая, Украины и Закавказья. Женщина признана виновной в фиктивной постановке иностранцев на учёт и оштрафована на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Уссурийску.

В ведомстве пояснили, что виновной признана 32-летняя жительница Уссурийска, нарушившая закон, прописав в своей квартире в двухэтажном доме по улице Некрасова свыше девяти тысяч человек. Как установил суд, она виновна в преступлении, предусмотренном статьёй 322.3 УК России — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

«За 8 месяцев 2015 года злоумышленница осуществила фиктивную постановку на учет 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что никто из прописанных у жительницы Приморья мигрантов в квартире не проживал. Прописка нужна им для того, чтобы их не оштрафовали за нарушение порядка проживания в России.

Более того, само помещение не пригодно для проживания: оно находится в заброшенном состоянии. «За содеянное суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совершённые жительницей Уссурийска действия выявило ФСБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Уссурийска будут судить за резиновую квартиру с 900 мигрантами

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Миграция, гражданство, паспортизация
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