В больницах Магадана открывают кабинеты «острого больного»

Магадан, Магаданская область, , 08:41 — REGNUM В Магаданской области на карантин начали закрываться классы в школах и группы в детских садах, растёт уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в поликлиниках Колымы будут открыты отдельные кабинеты «острого больного». Проведение диспансеризации населения временно приостановлено.

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Эпидпорог в области превышен на 74%, циркулируют вирусы гриппа. В классах школ и группах детсадов, где число заболевших превышает 25% от числа посещающих, объявлен карантин. Точное количество закрытых на карантин учреждений образования не озвучивается.

В детских поликлиниках усилена педиатрическая служба: привлечены к работе по приему врачи-педиатры из других медицинских организаций. Приём заболевших детей осуществляется в специально отведенное время. Выделен дополнительный автотранспорт для осуществления выездов участковых педиатров на дом, количество мест в стационарах увеличено.

Читайте также: На Камчатке объявили о начале эпидемии гриппаНеобходимый запас медикаментов в больницах и аптеках региона имеется, заверила первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко. Жителей Колымы призывают не заниматься самолечением, и при появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ вызывать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке санитарные врачи объявили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ, а региональные власти ввели в крае карантинный режим пока без массового закрытия каких-либо учреждений.