Названа возможная причина ареста топ-менеджера «Лаборатории Касперского»

«Арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы «ЦИБ"»

Москва, , 07:24 — REGNUM В Москве по делу о госизмене арестован топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

«Арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под стражей в СИЗО в «Лефортово» мужчина находится с начала декабря 2016 г. В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили информацию СМИ, подчеркнув, что расследование ведется в отношении частного лица и не имеет отношения к компании.

Источник газеты утверждает, что одновременно по делу о госизмене арестован и руководитель подразделения Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

Российские следователи проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ финансовых средств от одной из зарубежных организаций. По некоторым данным, передача денег якобы произошло при посредничестве сотрудника «некой российской компании в сфере информационной безопасности».