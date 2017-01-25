Китай готовится к эпидемии птичьего гриппа

Пекин, , 07:02 — REGNUM Национальный центр контроля и профилактики заболеваний КНР опубликовал заявление, согласно которому с 25 января в Китае вводятся дополнительные меры по профилактике птичьего гриппа. Принятие данной меры произошло вскоре после того, как в провинции Хэнань от опасной болезни скончались еще 2 граждан КНР.

Дополнительные посты температурного контроля появятся во всех крупных аэропортах и вокзалах. Дополнительные проверки пройдут на всех птицефабриках, рынках, где продается мясо птицы, а также ресторанах. По данным специалистов карантинного бюро, с начала года от вируса H7N9 скончались не менее 9 граждан КНР, пишет «Чжунго жибао».

Основным источником инфекции остается прямой контакт с домашней птицей. Генетический анализ показал, что с прошлой осени вирус не мутировал. Это положительно сказывается на лечении зараженных пациентов.

Первый случай заражения человека вирусом H7N9 в КНР был зарегистрирован в марте 2013 г. Ежегодно пик заболеваемости приходится на зиму и весну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 декабря 2016 г. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Аньхой сообщила о двух новых случаях смерти в результате заражения вирусом H7N9, известного также как «птичий грипп».

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