В Новосибирске проверяют «Техсталь», рабочие которой объявили забастовку

Новосибирск, , 07:09 — REGNUM В Новосибирске прокуратура организовала проверку сведений о забастовке работников ООО «Техсталь» в связи с невыплатой заработной платы. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, проверка назначена по сообщениям СМИ и проводится прокурором Ленинского района Новосибирска совместно с представителями Государственной инспекции труда в Новосибирской области, следственного отдела СКР по региону и ОЭБиПК УМВД России по городу.

«Предварительно установлено, что 23 января 2017 года работники ООО «Монтажно-подрядная организация «Техсталь» письменно уведомили работодателя о проведении забастовки в связи с наличием перед ними задолженности по заработной плате. В ходе проверки уже вскрыта задолженность по заработной плате перед 78 работниками общества за декабрь 2016 года на общую сумму 473 тыс. рублей. По сведениям руководителя предприятия причиной образования задолженности стало отсутствие заказов на производимую продукцию. В связи с низкой эффективностью работы предприятия руководитель 20 января текущего года подписал приказ о сокращении численности работников предприятия с 27 апреля 2017 года», — рассказали ИА REGNUM в областной прокуратуре о ходе проверки, подчеркнув, что обращения работников к ним не поступали.

В ведомстве поставлены на особый контроль итоги проверки, которая в настоящее время не завершена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники предприятия «Техсталь» в Новосибирске объявили забастовку из-за долгов по заработной плате. По словам самих сотрудников «Техстали», заработную плату в полной мере им не выплачивают с июля прошлого года. А в понедельник, 23 января, руководство предприятия и вовсе сообщило, что долги заморожены на неопределенный срок, и тут же стало известно, что всех работников отправили в административный отпуск.

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