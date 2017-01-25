Гавайские острова: Тюлени и Обама

Гонолулу, США, , 06:13 — REGNUM На Гавайских островах выросла популяция тюленей-монахов — редкого вида животных, занесенных в Красную книгу, передает Associated Press 25 января.

Ведущий сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Чарльз Литнан сообщил журналистам, что в настоящее время на Гавайях обитает около 1400 диких тюленей. Из них на побережье северо-западных Гавайских островов обитает 1100 особей, на Главном острове — 300 особей.

«Это феноменально! Отличная новость для населения», — считает Литнан.

Примечательно, что скоро к тюленям на пляжах Гавайских островов присоединится пенсионер, бывший президент США Барак Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Обама с семьей находится в отпуске на британских Виргинских островах, после чего он намерен в очередной раз посетить Гавайи, свою малую родину.

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