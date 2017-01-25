Участок «жёлтой» ветки московского метро закрыт на пять дней

Изменение в работе метрополитена связаны с вводом в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии

Москва, , 05:59 — REGNUM Участок Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр» закрыт на период с 25 по 30 января для проведения работ по вводу в эксплуатацию новых станций ветки. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

На время работ для пассажиров будут закрыты станция «Деловой центр» и переход между станциями «Деловой центр» и «Выставочная». Станция «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Уточняется, что ограничения вводятся с начала движения поездов 25 января и будут действовать по 30 января включительно. Для проезда пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.

Как отметили в пресс-службе, в течение предстоящих пяти дней специалисты выполнят подключение необходимого технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы» — «Раменки» Калининско-Солнцевской линии.