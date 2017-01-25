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Обама уехал в отпуск. Теперь навсегда

Общество
Вот и сбылась мечта пенсионера
Обама на отдыхе
Иллюстрация: Twitter.comBarackObama
Обама на отдыхе

Род-Таун, Великобритания, 25 января 2017, 05:53 — REGNUM  Бывший президент США Барак Обама с женой Мишель и детьми уехал в «заслуженный постпрезидентский отпуск» на Британские Виргинские острова, передает People 25 января.

Сообщается, что до своего появления на островах пенсионер Обама с семьей уже посетил Палм-Спрингс в Калифорнии. Также в ходе отпуска бывший президент США намерен посетить Гавайи, где он уже проводил предыдущий отпуск в конце прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, Барак Обама еще в конце ноября, возвращаясь из своего последнего иностранного турне, рассказал журналистам, как он устал и мечтает уйти в отпуск.

Планировалось, что отпуск начнется в конце января, когда пост главы государства займет Дональд Трамп, но терпения «доработать» без отпуска до конца срока все-таки не хватило — предыдущий двухнедельный отпуск Обамы прошел на Гавайях с 19 по 31 декабря 2016 года.

Читайте также: Барак Обама «ни при чем» — у него отпуск на Гавайях

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