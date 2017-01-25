В России могут ввести пожизненный срок за нападение на медработников

Москва, , 05:31 — REGNUM Мосгордума предлагает ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за нападения на врачей при исполнении ими своих обязанностей, пишет 25 января газета «Известия».

По информации издания, в подготовленном Мосгордумой проекте федерального закона предусматривается, что наказание за применение насилия в отношении медработников должно зависеть от степени опасности действий злоумышленников.

Так, за применения насилия, не опасного для здоровья, нападавшему будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.

При возникновении опасности для медработника наказание может быть увеличено до 10 лет лишения свободы, а создание угрозы жизни будет караться лишением свободы на срок от 12 лет до пожизненного в зависимости от отягчающих обстоятельств.

В законопроекте оговаривается, что предварительное следствие по этой статье находится в компетенции Следственного комитета.

Сообщается, что законопроект был рассмотрен депутатами Мосгордумы 24 января, а внести его на рассмотрение в Госдуму планируется в феврале этого года.

Как передавало ИА REGNUM, в настоящее время обсуждается также ряд других инициатив, призванных обеспечить защиту медицинских работников от насилия. В частности, ранее на этой неделе депутат от ЛДПР Сергей Иванов внёс законопроект о штрафах за нападения на сотрудников медучреждений, а в декабре глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала о разработке законопроекта, приравнивающего врачей к работникам правоохранительных органов.