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СМИ: Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» арестован по делу о госизмене

Общество
Арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности ФСБ России
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Москва, 25 января 2017, 04:59 — REGNUM  Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и один из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов арестованы по делу о госизмене. Об этом 25 января пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Руслан Стоянов возглавляет в «Лаборатории Касперского» отдел расследования компьютерных инцидентов, который, по информации издания, тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

Сообщается, что с декабря 2016 года он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили эту информацию, подчеркнув, что расследование «ведётся в отношении частного лица» и не имеет отношения к компании.

Источник утверждает, что замглавы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов арестован по этому же делу. Он, как отмечает издание, является одним из ключевых сотрудников центра, который «по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране». «Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции», — подтвердил знакомый с Михайловым основатель платёжной системы Chronopay Павел Врублевский.

По информации источников, расследование ведётся по статье 275 УК России «Государственная измена». В частности, по данным издания, проверяется информация о возможном «получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности».

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