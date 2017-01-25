Более 100 человек протестуют в США против строительства нефтепроводов

Дональд Трамп подписал указы о возвращении к проектам нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access

Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Вашингтоне проходит акция протеста против решение президента США Дональда Трампа о возобновлении проектов строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, передаёт телеканал RT.

Сообщается, что перед зданием Белого дома собрались более 100 демонстрантов. В акции принимают участие индейцы племени сиу из резерваций Стэндинг-рок.

Протестующие заявили о намерении предпринять правовые действия в связи с тем, что указы Дональда Трампа о возобновлении энергопроектов, по их мнению, нарушает закон.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января Дональд Трамп распорядился возобновить работы по строительству нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, которые были заморожены в 2016 году по решению администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Оба проекта вызвали большие споры в американском обществе. В частности, против строительства Dakota Access несколько месяцев протестовали гражданские активисты и индейцы сиу, по мнению которых, трубопровод уничтожит священные места индейцев и нанесет вред экологии региона. В декабре 2016 власти решили переработать проект для изменения маршрута нефтепровода.