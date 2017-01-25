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Трамп ввел запрет на финансирование абортов за рубежом

Общество
Финансовой поддержки окажутся лишены организации, «лоббирующие репродуктивное здоровье женщин» в 60 странах мира

Вашингтон, 25 января 2017, 03:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп ввез запрет на финансирование из бюджета Соединенных Штатов международных организаций, «которые выполняют аборты или предоставляют информацию об абортах», передает Associated Press 25 января.

Согласно постановлению нового президента США, данная мера относится «к глобальной помощи в области здравоохранения, предоставляемой всеми департаментами или учреждениями США».

Сообщается, что данная мера уже вызвала «возмущение» организаций, «лоббирующих репродуктивное здоровье женщин». По словам Сюзанн Элерсы, президента Population Action International, в результате данной инициативы «помощи» окажутся лишены организации в 60 странах мира, в настоящий момент получающие государственное финансирование в размере $9 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: В нормативно-правовой базе грядут крупные изменения

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