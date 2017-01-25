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Видеохостинг Dailymotion будет заблокирован на территории России

Общество
Решение об этом принято Мосгорсудом по иску телеканала «Пятница!»

Москва, 25 января 2017, 03:24 — REGNUM  Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала «Пятница!» к французскому видеохостингу Dailymotion и постановил заблокировать доступ к ресурсу на территории России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение медиахолдинга «Газпром-медиа», который управляет телеканалом.

Отмечается, что решение Мосгорсуда стало результатом судебного спора «Пятницы» с видеохостингом, который продолжался весь 2016 год. Телеканал направил несколько претензий в головной офис компании, требуя прекратить незаконную трансляцию контента, права на который принадлежат «Пятнице». Речь идёт о таких проектах, как «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки».

В мае прошлого года Мосгорсуд уже выносил решение о принудительном удалении контента по проекту «Магаззино». Предписание суда было выполнено, но в августе Dailymotion начал трансляцию премьерных выпусков реалити-шоу «Пацанки». Представители телеканала обратились в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, а затем с иском о постоянной блокировке Dailymotion на территории России.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что решение суда в настоящее время обрабатывается, но уже к концу недели операторы начнут блокировать ресурс. Он уточнил, что речь идёт о так называемой «вечной» блокировке сайта, так как это уже не первое судебное решение в отношении Dailymotion.

Сервис Dailymotion, принадлежащий французскому медиахолдингу Vivendi SA, является третьим в мире по посещаемости видеохостингом после YouTube и Vimeo.

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