Месяцы без зарплаты: в свердловской Сысерти бастуют транспортники

Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В Свердловской области работники транспортного муниципального предприятия города Сысерти объявили забастовку. Причиной протеста стала задержка выплаты заработной платы за последние три месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С конца прошлой недели на работу не выходят практически все водители МУП «Сысертское автотранспортное предприятие», а также рабочие ремонтного цеха. Бессрочная забастовка была объявлена с 20 января. По данным прокуратуры, задолженность в размере порядка семи миллионов рублей по выплате заработной платы за период октябрь — декабрь 2016 года образовалась перед 85 работниками муниципального предприятия.

«В Сысерть выехали сотрудники аппарата региональной прокуратуры. Была проведена встреча с главой администрации Сысерти, а также с инициативной группой работников предприятия», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. Она сообщила, что удалось добиться разморозки расчётного счёта предприятия, на который теперь смогут поступать денежные средства для погашения задолженности перед сотрудниками.

«Ситуация осложняется тем, что предприятие находится в стадии банкротства, по этой причине был заморожен счёт и прекратились выплаты. На данный момент участники инициативной группы сотрудников собирают необходимые документы, сведения по задолженности, для последующего обращения в суд. Прокуратура будет защищать их права», — отметила Марина Канатова.

На данный момент полиция Сысерти проводит проверку по факту банкротства предприятия. Также направлены материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц предприятия, а прокуратура предпринимает меры к побуждению руководства предприятия и администрации Сысерти (так как предприятие муниципальное) к незамедлительному погашению задолженности по выплате заработной платы.

В свою очередь глава городского округа Сысерть Александр Карамышев заявил, что для того, чтобы не сорвать пассажирские перевозки в городе, пришлось нанять частных перевозчиков. Он отметил, что Бюджетный кодекс не позволяет погасить долг по зарплате, а субсидии не могут быть привлечены по причине банкротства. И начавшаяся забастовка, с учётом всех эти обстоятельств, по мнению Александра Карамышева, только усугубляет ситуацию. Он предложил водителям вернуться к работе, сообщает региональное издание «Сысерть-Маяк».