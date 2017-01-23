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В Саратовской области из-за гриппа закрыты 14 школ

Общество
Превышение среднемноголетних показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в 22 районах региона

Саратов, 23 января 2017, 17:31 — REGNUM  В целом по Саратовской области с 16 по 22 января зарегистрировано 16 311 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что выше эпидемического порога на 33,8%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 2,7%. Такие данные предоставил Роспотребнадзор региона, сообщает ИА REGNUM.

В регионе по результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, преимущественно циркулируют вирусы гриппа типа A (H3N2).

В целях сдерживания эпидемического процесса по ОРВИ и гриппу в области проводятся противоэпидемические и ограничительные мероприятия, в том числе приостановление учебного процесса в детских образовательных учреждений.

По состоянию на 23 января полностью приостановлены занятия в 14 школах в Балаковском, Балашовском, Воскресенском, Екатериновском, Калининском, Красноармейском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Татищевском районах, в 4 ДОУ в Самойловском, Романовском, Энгельсском районах, 1 школа — интернат в Саратове. Частично приостановлены занятия в 86 классах в 17 школах (Балаковский, Базарно-Карабулакский, Вольский, Ивантеевском, Калининский, Перелюбском, Петровский, Саратовском, Федоровском, Энгельсском районах и Саратов), 1 класс в 1 школе-интернате (Петровский).

Как сообщало ИА REGNUM, Саратове с 24 января по 30 января 2017 года предписанием главного государственного городского санитарного врача приостановлены занятия во всех средних общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове все школы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

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Грипп, ОРЗ
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