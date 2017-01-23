В Зауралье закрываются классы — эпидемии пока нет

По региону эпидпорог по респираторным заболеваниям превышен на 20%, по городу Кургану — на 30,2 %.

Курган, , 17:32 — REGNUM В Курганской области на 20% превышен эпидемический порог заболеваемости респираторными инфекциями. Интенсивные темпы прироста заболевших отмечаются во всех возрастных группах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре по региону.

За три недели с начала года в Курганской области зарегистрировано 8373 случая ОРВИ. На долю школьников среди заболевших приходится 33% — 2769 человек.

По региону эпидпорог по респираторным заболеваниям превышен на 20%, по городу Кургану — на 30,2%. Темп прироста заболевших за последнюю неделю — 62,4%. Всего на территории области в эпидсезон 2016−2017 годов зарегистрировано 43 случая гриппа, 28 случаев лабораторно подтверждены.

В связи с ростом заболеваемости и превышением порога в Курганской области, организованы необходимые профилактические мероприятия. А именно, прекращение допуска посетителей к больным в стационары и в учреждения с круглосуточным пребыванием детей (к примеру, в курганский дом ребенка). Населению рекомендовано ношение масок при посещении мест массового пребывания людей.

В соответствии с п 9.7. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117−13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», директором образовательного учреждения может быть принято решение о приостановлении учебного процесса в случае отсутствия по из-за гриппа и ОРВИ 20% и более детей.

Данной мерой воспользовались директора школ №№ 29, 32, 44 и 10 Кургана, сообщает пресс-служба городской администрации. В этих учебных учреждениях пока закрыты для посещений несколько классов. Речи об эпидемии в Зауралье пока нет, пояснили в Роспотребнадзоре. Информационное агентство Ura.ru, ссылаясь на департамент образования и науки Курганской области, утверждает о закрытии классов в 15 школах Курганской области и групп в нескольких детских садах.