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В Росрыболовстве обсудили ситуацию с выловом байкальского омуля

Общество
Решение о моратории на вылов омуля будет принято по итогам консультаций с общественностью

Москва, 23 января 2017, 17:18 — REGNUM  Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Бурятии Вячеслав Наговицын обсудили меры по сохранению и восстановлению популяции байкальского омуля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росрыболовства, речь шла о наращивании объемов выпуска молоди байкальского эндемика. Стороны рассмотрели вопросы, связанные с возможностями финансирования таких мероприятий как за счет средств федерального и регионального бюджетов, так и за счет компенсационных выплат.

Шестаков и Наговицын также уделили большое внимание мерам, направленным на пресечение нелегального оборота продукции из байкальского омуля и усилению рыбоохраны, а также запрету на вылов этого вида рыбы. Руководитель Бурятии подчеркнул большое социально-экономическое значение промысла омуля для региона и выступил с предложением отложить введение моратория на вылов или смягчить эту меру.

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Илья Шестаков отметил необходимость временного ограничения добычи, чтобы предотвратить полное исчезновение байкальского омуля и восстановить его популяцию. При этом окончательное решение будет принято по итогам общественного обсуждения, в том числе с учетом позиции региона, добавил глава Росрыболовства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство предлагает в 2017 году ввести полный запрет на вылов омуля с сохранением его на три года. При этом в Министерстве природных ресурсов России и в правительстве Бурятии эту меру не считают действенной.

По мнению депутата Госдумы Михаила Щапова, мораторий может лишить средств к существованию более 15 тысяч жителей прибрежных районов Байкала.

В Минприроды РФ ранее подтвердили, что в связи с резким сокращением биомассы омуля в озере Байкал и ростом его закупочной цены наблюдается увеличение попыток незаконного лова. За последние два года сотрудники оперативных групп «Заповедного Подлеморья» задержали сотни браконьеров. Возбуждено 29 уголовных дел, выявленный ущерб от незаконной добычи составил более 6 млн рублей.

По данным Байкальского филиала Госрыбцентра, в 2008 году биомасса омуля в впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, к 2012−2014 году она уменьшилась до 15−16 тыс. тонн, в 2014 году — до 13,2 тыс. тонн. В 2015 году, согласно полученным материалам, специалисты оценили биомассу омуля на уровне 10 тыс. тонн.

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Рыболовство, разведение и переработка рыбы
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