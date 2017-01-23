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Жить в таких домах нельзя: сотрудники Фонда ЖКХ побывали в Забайкалье

Общество
Активисты ОНФ показали сотрудникам Фонда новые и сразу аварийные дома
1 / 2 Новый дом, построенный в рамках расселения ветхого жилья
Иллюстрация: Onf.ru
Новый дом, построенный в рамках расселения ветхого жилья

Чита, 23 января 2017, 17:08 — REGNUM  Активисты Общероссийского народного фронта встретились с представителями Фонда реформирования ЖКХ, находящимися в командировке в Забайкальском крае. Темой обсуждения стали проблемы в реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Специалисты Фонда побывали в «новых аварийных» домах, а также на объектах, которые не были сданы в срок, говорится в сообщении ОНФ.

Практически с момента ввода в эксплуатацию домов в микрорайоне Девичья сопка в Чите стали обнаруживаться строительные огрехи. Строения сразу попали в реестр ОНФ «нового аварийного» жилья. Сырость в подъездах, грибок, отсутствие вентиляции, неправильная планировка квартир — те немногие факторы, омрачившие радость жильцов от переселения из своих старых домов. Представители Фонда ЖКХ выразили мнение, что жить в таких домах нельзя.

В феврале 2013 года более 450 переселенцев из аварийного жилья потребовали отремонтировать новые квартиры, поскольку в домах холодно, сточные воды во время дождя заполняют подъезды, а канализация ведет в подвал. В июле 2014-го члены Общероссийского народного фронта в Забайкальском крае провели мониторинг и подтвердили некачественное строительство домов. В 2016-м мэрия запланировала 990 тыс. рублей на исследование. По заверениям городских чиновников, средства направлены на создание проектно-сметной документации. Непосредственно строительные работы запланированы на 2017−2018 годы, часть неотложных работ должна была быть выполнена до конца прошлого.

Однако жалобы продолжают поступать. По словам жителей, городские чиновники никаких действий в минувшем году так и не предприняли.

Специалисты фонда совместно с экспертами Народного фронта побывали в селе Маккавеево, где строительство дома по программе переселения из аварийного жилья не закончено в срок. Контракт с подрядчиком расторгнут. Причина — многократные нарушения договорных обязательств подрядчиком. Кроме того, специалисты ставят под сомнение качество материалов, из которых строятся дома — сип-панелей. По мнению общественников, этот материал хоть и сертифицирован, но в климатических условиях Забайкалья прослужит недолго.

«Мы считаем, что условия для жителей не улучшаются, а в ряде случаев, наоборот, даже ухудшаются. К примеру, сип-панели не подлежат ремонту, то есть клей и стружка попросту рассыпаются. Убежден, что дома должны быть из более надежного, проверенного временем стройматериала. Также нас волнует и то, что для сельчан, которые жили в собственных домах на земле, строят двухэтажки. А людям в деревне трудно выжить без приусадебных участков. Нужен принципиально другой подход к реализации программы, где бы учитывалось и мнение людей в том числе», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Харин.

Данные по всем выявленным фактам нарушений реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья общественники передали специалистам Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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Ликвидация ветхого жилья
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