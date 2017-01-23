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Очередные мусорные свалки появились на карте Карачаево-Черкесии

Общество
До 2018 года Карачаево-Черкесия погрязнет в мусоре?
Мусор
Alan Levine
Мусор

Черкесск, 23 января 2017, 16:44 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии были выявлены новые мусорные свалки. На этот раз активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили горы мусора на выезде из Черкесска вдоль трассы перед поселком Юбилейный и на территории Прикубанского района у обочины дороги Черкесск — Таллык. Об этом ИА REGNUM 23 января сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов давно считается одной из наиболее острых экологических проблем в республике. По итогам предыдущих рейдов «фронтовиков» некоторые из стихийных мусорных свалок были ликвидированы, но о полном их исчезновении речь еще не идет, отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Кемал Коркмазов.

По мнению активистов, проблему стихийных свалок поможет решить строительство и запуск полигонов по сортировке, переработке и утилизации мусора и мусоросортировочной станции. Однако запуск этих объектов произойдет не ранее 1 января 2018 года. До этого времени жителям и гостям республики, очевидно, придется наблюдать, как стихийные свалки растут, как грибы, в разных уголках Карачаево-Черкесии.

Не успевают власти на местах отреагировать на критику общественников и акты Росприроднадзора и устранить стихийные свалки, как вновь нерадивые хозяева «украшают» обочины дорог и подъезды к населенным пунктам горами мусора, нанося колоссальный урон экологии региона.

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Напомним, в Карачаево-Черкесии планируется реализовать ряд проектов для решения мусорной проблемы. Так, в текущем году должно начаться строительство полигонов по сортировке, переработке и утилизации мусора в Прикубанском и Зеленчукском районах, мусоросортировочной станции в Карачаевском районе. Предусмотрено также расширение мощностей существующих полигонов в станице Зеленчукская, в селе Пригородное, в городе Усть-Джегута.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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