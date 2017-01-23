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Подростку, зарубившему трех человек под Тамбовом, предъявлено обвинение

Общество
Задумываться об убийстве сестры, бабушки и отца 17-летний подросток стал еще в августе 2016 года — СК

пос. Сосновка, Тамбовская область, 23 января 2017, 16:36 — REGNUM  Следователи предъявили обвинение в убийстве трех человек 17-летнему подростку из поселка Сосновка Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, первые мысли об убийстве родственников у молодого человека появились еще в августе 2016 года. Причиной этому стал очередной конфликт дома. Однако свои планы он реализовал только спустя полгода.

В деле говорится о том, что 14 января парень убил своих бабушку, сестру и отца, пока те спали. Удары топором он наносил преимущественно в область головы и шеи погибших. После этого он ушел к друзьям. А когда вернулся, решил разыграть спектакль — побежал к соседям, рассказал им, что кто-то убил его родственников и попросил вызвать скорую помощь.

«В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для определения психического состояния подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января в поселке Сосновка были обнаружены тела двух человек: 67-летней женщины и ее 14-летней внучки. Также в доме находился раненный 43-летний мужчина, который после умер в больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд арестовал подростка, зарубившего трех человек под Тамбовом

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Подростковая преступность
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