Смольный будет судиться с «Метростроем» из-за грунта и 420 млн рублей

По мнению городских властей, иск компания не подтвердила расходование этих средств при проходке Фрунзенского радиуса

Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Смольный намерен взыскать с ОАО «Метрострой» более 420 млн рублей, выплаченных при строительстве Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В качестве третьего лица при рассмотрении иска будет привлечена Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга.

Как пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, эту сумму считают «неподтвержденными затратами» на размещение отходов категории «опасная» и «чрезвычайно опасная».

В самом «Метрострое» иск считают безосновательным. «Работы, которые упоминаются в иске, а именно проходка, утилизация и вывоз грунта при проходке Фрунзенского радиуса, выполнены в полном объеме. Они приняты заказчиком и полностью оплачены», — заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель компании.

«Метрострой» подчеркивает, что документы, где указана категория и класс грунта, также составлены в полном объеме подтверждении всего строительства «в соответствии с природоохранным законодательством и существующей сметой».

«Поэтому иск мы считаем безосновательным, но решение остается в компетенции судебных органов», — добавили в ОАО «Метрострой».

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Напомним, 16 марта 2016 года в Дирекции транспортного строительства, а также в главном офисе ОАО «Метрострой» изымали документы, имеющие отношение к контрактам на строительство Красносельско-Калининской линии и, вероятно, продолжения Невско-Василеостровской линии метро. 12 мая 2016 года сотрудники ФСБ приходили в Дирекцию транспортного строительства, подведомственную смольнинскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры, интересуясь документами о строительстве депо «Южное». В июле «следственные мероприятия» проводили уже в Петербургском метрополитене, а также в квартирах некоторых сотрудников.

Как известно, «Метрострой» является генподрядчиком на стройплощадке стадиона на Крестовском острове Петербурга. По требованию городских властей, компания без конкурса получила подряды на достройку стадиона, его приспособление к футбольным матчам и благоустройство прилегающей территории.

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