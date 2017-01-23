Югра: вместо водоочистки — чистое поле

Пыть-Ях, Югра, , 16:17 — REGNUM В Югре выявлены нарушения в процедуре закупки на приобретение и ввод в эксплуатацию водоочистной станции в Пыть-Яхе. Подрядчик, согласно документации, обязался за восемь дней без проекта поставить оборудование. Это заинтересовало общественников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ по ХМАО.

«По условиям договора подрядчик за сумму без малого 90 млн рублей должен был провести весь объем работ с 22 по 30 декабря 2016 года. Сроки изготовления станции — пожалуй, одно из самых необъяснимых обстоятельств в этой сделке. Подобную ВОС-1 в Пыть-Яхе строили несколько лет, а ВОС-4 — за десять дней. В утвержденном графике работ значится: изготовление станции — три дня, поставка станции — пять дней, пусконаладочные работы — два дня», — прокомментировала ситуацию активистка проекта ОНФ «За честные закупки» в Югре Наталья Макагон.

Исходя из документации, создавалось впечатление, что конкурс проводился под конкретного поставщика — ООО «Инновационные технологии» из Сургута. Ведь невозможно за неделю выполнить условия данного контракта, если ты не волшебник. Так как по документам водоочистная станция в Пыть-Яхе значится как действующая, эксперты Народного фронта выехали на место с проверкой. И увидели вместо ВОС-4 чистое поле и три контейнера с оборудованием.

Сотрудники горадминистрации Пыть-Яха пояснили общественникам, что оборудование будет запущено в мае, так как нет возможности его наладить зимой. Почему деньги переведены по невыполненному контракту и почему на оборудование нет документов? На эти вопросы чиновники, по утверждению «фронтовиков», ответить не смогли.

«Сегодня Пыть-Ях — единственный муниципалитет Югры, который не обеспечен чистой водой. Разработана «дорожная карта» по исполнению мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой жителей Пыть-Яха до 2020 года. Она утверждена главой города и согласована с профильным департаментом Югры. И речь в документации идет не о строительстве, а реконструкции ВОС-4, которая «питает» дома и здания во 2 «А» микрорайоне», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в секторе по связям с общественностью администрации Пыть-Яха.

«По словам директора МУП «УГХ» Александра Рабиновича, оборудование на ВОС-4 будет запущено в работу в марте этого года. Затем пройдут проверки проб в лаборатории санэпиднадзора и в мае жители 2 «а» микрорайона должны увидеть воочию результат работы нового оборудования. Кроме того, к маю 2017 года на объекты должна быть подготовлена проектно-сметная документация. Представители ОНФ указали на отклонение установленных сроков запуска нового оборудования. В своем гарантийном письме подрядчик (ООО «ИнТех») оправдывает себя двухнедельными морозами, которые стояли в декабре. «Для завершения работ по указанному объекту необходимо выполнить пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию вышеуказанного комплекса оборудования. Однако, по причине аномально низких температур (в среднем — 49 градусов, что ниже на 15 градусов среднемесячной температуры), выполнить данные работы до 30.12.2016 года (срок действия договора) не предоставлялось возможным. ООО «ИнТех» гарантирует выполнение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию оборудования до 30 апреля 2017 года», — заверили в мэрии.

Вопросы у активистов ОНФ также вызвала и сумма закупки, которая в три раза превышает расценки компаний, которые изготавливают и поставляют аналогичное оборудование. Согласно коммерческим предложениям, стоимость подобных водоочистных установок варьируется от 14 млн до 46 млн рублей. Пресловутые 90 млн рублей на приобретенное оборудование были выделены Пыть-Яху из регионального бюджета. Решение о предоставлении Пыть-Яху субсидии было принято в сентябре 2016 года на совещании в окружном департаменте ЖКХ и энергетики.

«Выходит, что за основу была взята максимальная сумма одного из коммерческих предложений, поступивших в адрес заказчика. Этот факт вызывает сомнение в эффективности траты бюджетных средств. Более того, налицо явное сужение сроков выполнения работ, что, вероятно, ограничивает участие в конкурсе других поставщиков», — прокомментировал подозрения «фронтовиков» эксперт Владимир Дудов.

Кроме того, общественники обратили внимание, что в закупке говорится о «капитальном ремонте (с заменой) оборудования водоочистных сооружений». «Нельзя ремонтировать то, чего нет: перечисление субсидии по данной программе нарушает нормы Бюджетного кодекса. Заявление директора коммунального предприятия Пыть-Яха, который во время проверки объекта пообещал взять на себя ответственность за то, что деньги были переведены за невыполненные работы, нас не устраивает», — заявила Наталья Макагон.

В связи с вышеперечисленным, региональное отделение Народного фронта обратилось в прокуратуру, Следственный комитет и управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц.