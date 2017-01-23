Понедельник, 23 Января 2017 года
17:35:28 МСК

Панихида и крестный ход: на Дону казаки почтили память жертв геноцида

Общество
Всеобщая Войсковая панихида в Старочеркасской станице объединила около 400 казаков
1 / 3 Казаки у Воскресенского Войскового собора в Старочеркасской
Иллюстрация: Don-kazak.ru
Казаки у Воскресенского Войскового собора в Старочеркасской

Ростов-на-Дону, 23 января 2017, 15:23 — REGNUM  

В древней столице донского казачества — станице Старочеркасской — состоялся крестный ход, в котором приняли участие казаки Всевеликого войска Донского. Ему предшествовала всеобщая Войсковая панихида в Войсковом Воскресенском соборе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе войскового казачьего общества 23 января, мероприятие, посвященное памяти невинно убиенных казаков в годы Гражданской войны и репрессий, объединило около 400 казаков.

Вспоминают жертв политических репрессий и геноцида казачества в эти дни во всех казачьих округах, юртах и станицах Всевеликого Войска Донского. День памяти был объявлен в связи с 98-й годовщиной с момента выхода циркулярного письма ЦК об отношении к казакам. Секретный документ «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» вошел в историю как «директива о расказачивании».

Крестным ходом от Войскового Воскресенского собора до Ратного храма Преображения Господня прошли и молодые казаки — кадеты Донского императора Александра III и Шахтинского Якова Бакланова кадетских корпусов, студенты Донского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров отметил, что сегодня важно сохранить память о жертвах той трагедии, не допустить повторения ошибок. И сегодня казаки вспоминают своих пострадавших предков вне зависимости от того, чью сторону они приняли на той братоубийственной войне.

Затем казаки собрались у Войсковой часовни на Монастырском урочище. Здесь также была отслужена лития по казакам, погибшим за веру и Отечество.

В кадетских корпусах Ростовской области, а также училищах и школах со статусом «казачьи» состоялись уроки памяти.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Казачество
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
МоскваРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Роберт ЕнгибарянИнститут президентства в США не меняется
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
23.01.17
Станислав Стремидловский«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.01.17
В Астане начались переговоры по Сирии
АстанаКазахстан Война в Сирии Политика
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
КембриджВеликобритания Научные исследования Наука
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
ВолгоградРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Экономика
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
КрасногорскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
23.01.17
Антон ГолицынУрлашов: итоги
ЯрославльРоссия Уголовное дело против мэра Ярославля Политика
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
СевастопольРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
23.01.17
Марат Шибутов2017 год для Казахстана: возможные риски
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Политика
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Карина СаввинаРежиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
ЕкатеринбургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
23.01.17
Максим ИсаевNational Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
ещё главное