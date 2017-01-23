Законопроект о наказании за нападения на врачей внесен в Госдуму

Москва, , 14:54 — REGNUM Законопроект о штрафах за нападения на сотрудников медучреждений внес в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Предлагается дополнить частью третьей статью 20. 1 (Мелкое хулиганство) КоАП, которой предусматривается наказание в виде административного ареста, за совершение в отношении сотрудников медицинских учреждений действий сопряженных с угрозой насилия не повлекших причинения вреда здоровью и жизни.

Одновременно штраф может составить до 2,5 тыс. рублей.

Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей свидетельствуют о недостаточности существующих мер их за­ щиты, в том числе правовых, отмечает депутат.