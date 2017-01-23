В Саратове все школы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

В Саратове на неделю приостанавлен образовательный процесс в школах

Саратов, , 14:44 — REGNUM С 24 января по 30 января 2017 года включительно для обучающихся 1−11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Саратова установлены внеочередные каникулы на основании предписания главного государственного санитарного врача города из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии Саратова.

Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано обеспечить размещение на сайтах школ заданий для обучающихся, а также взять на контроль проведение тщательной дезинфекции помещений в учреждениях.

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