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20% севастопольской молодежи готово переехать на материк

Общество
Исследование показало социальный портрет молодежи Севастополя

Севастополь, 23 января 2017, 14:22 — REGNUM  21% опрошенных респондентов среди молодежи Севастополя в возрасте от 14 до 30 лет ответили, что рассматривают возможность переезда в другие регионы РФ. Об этом 23 января на аппаратном совещании заявил заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ключевым условием для дальнейшего проживания в Севастополе треть опрошенных считает возможность для самореализации. На вопрос о том, что для вас Севастополь, больше половины опрошенных ответили, что это город, который хочется вместе развивать. 21% ответили, что для них Севастополь это город, где они родились и собираются прожить всю жизнь. И 21% респондентов ответили, что рассматривают возможность переезда в другие регионы РФ», — сказал он.

По словам чиновника, сегодня больше всего севастопольскую молодежь волнуют вопросы карьеры, самореализации, создания семьи, получение высшего образования.

В социологическом исследовании «Социальный портрет молодежи Севастополя» приняли участие около тысячи респондентов. Всего в городе насчитывается 88 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, всего в городе проживают 425 тыс. жителей.

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