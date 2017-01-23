Заболеваемость гриппом на Ставрополье снизилась на 5%

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 6,4%

Ставрополь, , 14:18 — REGNUM



В Ставропольском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на 5%. Эпидемиологический порог по-прежнему превышен, но на 6,4%, в то время как неделю назад превышение составляло на 15,3%.

Вице-премьер региона по социальным вопросам Ирина Кувалдина озвучила на совещании в правительстве, что диагноз гриппа подтвержден только в 57 случаях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

На новогодних праздниках этот вирус был подтвержден у 92 человек. После праздников произошло заметное снижение заболевания гриппом. Специалисты считают, что сдерживать эпидемию помогает рост числа вакцинированных людей.

За минувшую неделю в крае зарегистрировано 14,8 тысяч заболевших. В Ставрополе за медицинской помощью обратились 2,8 тыс. человек с признаками ОРВИ. Здесь заболеваемость снизилась еще больше, чем в целом по краю — на 12,5%. Она ниже эпидпорога на 10%, Ю сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2), отмечаются единичные случаи вируса гриппа В. Ходят также вирусы парагриппа, риновирусы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эпидемия гриппа на Ставрополье постоянно колеблется в сторону снижения и повышения. Эпидемия началась с середины декабря 2016 года. К Новому году эпидпорог был превышен почти на 50%. Однако в новогодние праздники люди вдвое меньше стали обращаться к врачам. После праздников грипп снова начал набирать обороты. И теперь снова отмечается снижение заболеваемостью.