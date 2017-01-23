Судья КС РФ выступил за отклонение запроса Минюста по «ЮКОСу»

«Полагаю, что запрос Минюста РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению»

Москва, , 14:17 — REGNUM Запрос министерства юстиции РФ о возможности не исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» не являлся допустимым. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в особом мнении судьи Конституционного суда (КС) РФ Владимира Ярославцева.

«Полагаю, что запрос Минюста РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению», — говорится в сообщении.

По мнению Ярославцева, Минюст России должен был сам продолжать диалог в международных инстанциях, а не искать «легкий путь» в Конституционном суде.

«Полагаю, что Минюсту РФ не следует искать легких путей разрешения вопроса посредством обращения в КС РФ, а необходимо продолжить диалог с межгосударственным органом — комитетом министров Совета Европы, используя механизм обращения в этот орган, предусмотренный статьей 46 Конвенции», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минюст РФ считает, что требование Европейского суда по правам человека выплатить компенсацию экс-акционерам «ЮКОСа» противоречит Конституции РФ. Сумма компенсации в 1,86 млрд евро включает в себя возмещение налоговых штрафов за 2000 и 2001 г, а также возврат части 7-процентного исполнительского сбора, взысканного в ходе привлечения компании «ЮКОС» к налоговой ответственности.

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