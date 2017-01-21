Осуждённая за репост Евгения Чудновец получала угрозы в свой адрес

Катайск, Курганская область, , 13:52 — REGNUM Громкое дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев лишения свободы за репост видеоролика, признанного судом «детской порнографией», обрастает новыми подробностями. Уральское агентство Ura.ru опубликовало некоторые материалы этого неоднозначного дела.

Напомним, что съёмки на телефон производила воспитатель Татьяна Куршева летом 2015 года на первой смене в детском лагере «Красные Орлы» под курганским городом Катайском. Сканы документов, представленные Ura.ru, показывают, как возникло громкое дело, где фигурируют три видеоролика: мальчик стоит в душевой лагеря со спущенными штанами (за кадром комментарий женским голосом: «Повернись, на тебя смотрит вся страна») и тот же мальчик бегает по корпусу в футболке, но без нижнего белья в двух случаях. Куршева на суде заявила, что снимала мальчика, дабы показать его неподобающее поведение. Выяснилось, что ребенка водили к психологу детского лагеря. Ответ специалиста — «побегает и успокоится».

Спустя два месяца Куршева с приятельницей отдыхали в кафе «Жажда» в Катайске и там воспитательница потеряла телефон, предположительно — выпал из куртки. Нашел его сын катайского предпринимателя Эрнста Данеляна. Согласно материалам допроса, Ким подобрал телефон на улице. Парень в поисках хозяина включил технику, но телефон был запаролен, без сим-карты, но имелась флеш-карта, которую вскрыл его дядя Артур. Дядя признал в воспитательнице свою одноклассницу. Эрнст Данелян велел сыну выбросить флэшку. Парень вместо флэшки выбросил в реку телефон. А его отец выложил видео в интернет. Не сразу. Публикации предшествовали действия, похожие на шантаж, что подтверждается скринами переписки в социальной сети ВКонтакте. Сперва пользователь сети «Валерия Лиса» угрожала уголовной ответственностью директору лагеря, Куршевой и замдиректора, затем звала женщин на разговор.

«Видео, которое имеется, хватит на довольно большой срок! Полетят головы — не только ваша, но и отдела образования города и области! Пока я не передаю это видео органам, но вы посмотрите! Обещаю даже Павла Астахова привлечь!!! День на раздумье, и встретимся в ВК!!!», — написала «Валерия Лиса».

Позже выяснилось, что за женским именем скрылся Эрнст Данелян. Именно он, согласно материалам допроса, выложил пост в контактовской группе «Типичный Катайск»: «Воспитателем было снято видео, где мальчика в возрасте 10 лет ставят в угол в душевой, заставляют раздвинуть ягодицы в приказном порядке, — сообщает он пользователям группы. — В наказание за поведение (видимо, плохое) засовывают в попу шланг и ставят в угол».

Пользователь «Валерия Лиса» пытается опубликовать в группе видео, за которое потом будет осуждена Чудновец, но согласно скриншотам переписки, модераторы сопротивлялись публикации.

«К сожалению, мы такое не можем опубликовать, во-первых, видно лицо мальчика, вы хотите, чтобы 6000 человек посмотрели и потом его узнавали? Вы можете отнести это видео в полицию», — пишет администратор «Типичного Катайска». «На видео лицо мальчика? Там только попа!» — парирует Данелян. И выложил видеоролики на страницы «Валерии Лисы». Евгения Чудновец сделала репост в закрытую контактовскую группу «ЧЕ КФ». Через пять часов по совету подруги удалила. Но решает расследовать, откуда у предпринимателя Данеляна видео. Пришла к нему домой, но Эрнста не застала. Он якобы сам объявился с угрозами по телефону. Потом угрожать Евгении «ВКонтакте» будто бы стал его сын.

Евгению Чудновец поддерживают многие общественники страны. За нее просили вступиться президента РФ Владимира Путина. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщает, что обязуется помогать Чудновец по освобождению, а всероссийский омбудсмен Татьяна Москалькова получит материалы дела Евгении. «В феврале будем обращаться к губернатору Свердловской области и к президенту о помиловании», — заявила Мерзлякова.

Что касается вожатого Данила Безбородова, осужденного по показаниям ребенка, как соучастника съемок, то ему, согласно опубликованным документам, ставит свидетельница-уборщица в вину бездействие: Куршева плохо обращалась с детьми, а вожатый «не реагировал». Ни лица, ни голоса Данила на видеороликах нет. А сам осуждённый на три года Безбородов утверждает, что во время съемок видео находился на другом конце лагеря. От отца Данила, Федора Безбородова, известно, что мать мальчика потребовала полмиллиона морального ущерба с осуждённых Куршевой и Данила Безбородова.

Читайте ранее в этом сюжете: «ЕР» просит оценки действий прокурора по делу Евгении Чудновец