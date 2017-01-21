Наркобарон Хоакин Гусман предстал перед судом США

Нью-Йорк, США, , 02:19 — REGNUM Наркобарон Хоакин Гусман, известный как El Chapo («коротышка»), предстал перед судом после экстрадиции в США из Мексики, передает Reuters 21 января.

Сообщается, что Гусман, который в Соединенных Штатах обвиняется по 17 пунктам обвинения, включая контрабанду наркотиков, убийства и похищения людей, в суде отрицал свою вину.

Тем не менее прокуратура считает вину «Коротышки» доказанной. Минимальным наказанием по предъявленным обвинениям является пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, наркобарон Хоакин Гусман, лидер картеля «Синалоа», был экстрадирован из Мексики в США вчера.

Передача одного из самых известных мексиканских наркобаронов в руки американского правосудия была расценена многими как «подарок» новому президенту США к инаугурации — Дональд Трамп еще несколько лет назад заявлял, что «надрал бы задницу» наркобарону, будь он лидером Соединенных Штатов.

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