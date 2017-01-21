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Ставрополь стартовал от дня освобождения города от фашизма ко дню Победы

Общество
В 74 годовщину освобождения города от фашизма в Ставрополе начался отчет времени до Дня победы
Акция «Бессмертный полк» в Ставрополе. 9 мая 2016 года
Виктория Ивановская © ИА REGNUM
Акция «Бессмертный полк» в Ставрополе. 9 мая 2016 года

Ставрополь, 20 Января 2017, 23:22 — REGNUM  

Ставрополь отмечает 74 годовщину освобождения города от фашизма. Город находился в оккупации 170 дней и был освобожден в январе 1943 года.

В этот день в Ставрополе у мемориала «Вечная слава» прошел митинг. В военные годы Ставрополь назывался Ворошиловском. 74 года назад в 08:00 он был освобожден от немецких захватчиков. Жертвами фашистского режима стали десятки тысяч ставропольцев, треть из которых — дети.

Почтить память погибших на митинг пришли ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, активисты, представители власти и дети.

Слова благодарности предкам, освободившим город, а также заверения в неизменной памяти о великом подвиге советских солдат высказали представители Совета ветеранов, юнармейцы, участники «Бессмертного полка», школьники и студенты.

В рамках митинга были торжественно запущены Часы Победы, которые отсчитывают время до 9 мая. В городе стартовали патриотические акции и мероприятия, посвященные этому событию. В школах открываются выставки детских работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Одновременно митинг, посвященный памяти Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Василия Петрова, состоялся у него на родине в селе Чернолесском Новоселицкого района Ставрополья. Накануне исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Как прозвучало на митинге, в рядах Красной армии Василий Петров участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа, освобождал Украину, Румынию и Венгрию. Победу он встретил начальником оперативного отделения штаба стрелковой дивизии.

После войны занимал ряд штабных и командных должностей. В 1972-м назначен командующим войсками Дальневосточного военного округа. Затем — главкомом Сухопутных войск Вооруженных сил СССР и первым заместителем Министра обороны страны. В 1983 году Василию Петрову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

В рамках митинга были погашены почтовые конверты, выпущенные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвященные 100-летию со дня рождения Василия Петрова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

С годовщиной освобождения Ставрополя от фашизма поздравил горожан губернатор Ставрополья.

«Более 5 месяцев длилась оккупация. Это было время террора и горя. От рук захватчиков погибли более трех десятков тысяч наших земляков. Благодаря отваге, мужеству и стойкости бойцов и командиров Красной армии, участников партизанского движения, тружеников тыла враг был изгнан с нашей земли», — говорится в поздравлении.

Владимир Владимиров напомнил, что 74 годовщину освобождения отмечают также жители Невинномысска, Кочубеевского, Шпаковского, Грачевского районов.

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День Победы
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