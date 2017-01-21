Николай Иванов, , 09:27 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы. Во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция «Динамо»

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Открыта 11 сентября 1938 года. Названа по расположенному рядом стадиону «Динамо». Архитекторы: Я.Г. Лихтенберг и Ю.А. Ревковский.

Архитектор вестибюлей: Д.Н. Чечулин.

Трехсводчатая пилонная конструкция глубокого заложения (40 метров). Залы отделены друг от друга. Своды трех залов опираются на мощные кубические пилоны, облицованные уральским мрамором «Тагил» с большим количеством оттенков — от густо-коричневого до жемчужно-серого. Выступы пилонов оканчиваются бронзовыми декоративными капителями. На эти капители опираются стрельчатые распалубки сводов. В точках пересечения распалубков подвешены стеклянные шаровые люстры в бронзовой оправе.

Спинки скамей завершаются горизонтальными полосами из полупрозрачного агамзалинского оникса, подсвеченного изнутри. В отделке путевых стен использовались: оникс, белый и серый мрамор; глухие стены станции отделаны мраморовидным известняком. Путевые стены облицованы серой керамической плиткой с пирамидальной поверхностью. Пол в центральном зале выложен плитами розового и серого гранита. В верхних частях пилонов размещены фарфоровые медальоны, общим числом 60 штук (23 различных), изготовленных на Ленинградском фарфоровом заводе. На них изображены спортсмены 21 вида соревнований, по которым проводилась Спартакиада народов СССР: метание диска, теннис, штанга, скалолазание, конькобежный спорт, бокс, хоккей с шайбой, лыжный спорт, ручной мяч, художественная гимнастика, спортивная гимнастика (бревно, конь, брусья), футбол, горные лыжи, толкание ядра, метание копья, мужское фигурное катание, женское фигурное катание, бег с барьерами, гири.

Для некоторых рельефов прототипами послужили реальные спортсмены: конькобежка — Мария Исакова, футболист — Григорий Федоров.

Вестибюль внутри облицован светлым мрамором. Освещается через центральный купол, с уменьшающимися к вершине многочисленными окнами. Потолок окружен балконом с шаровидными светильниками. На решетке балкона — декоративные вставки с советской символикой и советскими спортсменами.

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