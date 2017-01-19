В Румынии прошли акции протеста против планов правительства

В Бухаресте около 3 тыс. человек участвовали в марше протеста

Бухарест, , 22:05 — REGNUM Тысячи граждан Румынии вышли на улицы Бухареста и северо-западного города Клуж-Напока в знак протеста против планов правительства о предоставлении помилования ряду заключенных и декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса, сообщает 18 января Reuters.

В Бухаресте около 3 тыс. человек участвовали в марше протеста. Демонстранты скандировали: «В демократическом обществе воры должны остаться в тюрьме».

Напомним, согласно тексту законопроектов, заключенные, чей обвинительный приговор не превышает пять лет лишения свободы, могут получить помилование. Правительство Румынии предложило декриминализовать правонарушения, связанные со злоупотреблением властью или служебным положением в случае, если ущерб причиненный бюджету не превышает $47 тыс. 500.

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