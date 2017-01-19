Госдума не снизила платежи на коммунальные услуги

Москва, , 19:15 — REGNUM Законопроект, лимитирующий расходы на оплату коммунальных платежей, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. Предполагалось, что максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не может превышать 10%.

«Надеюсь, вы сталкивались со своими избирателями, которые говорят: на что мне заплатить за квартиру? Вот зарплата, вот пенсия. И вам, действительно, неудобно. Нужно либо поднять зарплату и пенсию, либо понизить тарифы, и на имеющиеся средства граждане смогут оплачивать эти платежи. Или вариант, который я предлагаю — ограничить долю расходов на коммунальные платежи 10 процентами дохода семьи», — сказал автор законопроекта депутат Олег Нилов («Справедливая Россия»).

Парламентарий подсчитал, что снижение размера предельно допустимой доли на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с действующего норматива в 22% до 10% приведет к дополнительным затратам бюджета на жилищные субсидии в объеме 55,3 млрд рублей.

Комитет по жилищной политике и ЖКХ выступил против законопроекта. Как отмечается в заключении комитета, федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22%, и именно из этой величины рассчитывается размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, и в большинстве субъектов РФ максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлена в размере 22%.

Почти 160 млрд рублей из бюджета за последние полгода было потрачено на различные социальные выплаты, в том числе на субсидии по оплате ЖКХ, рассказал зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»). Сегодня субсидиями пользуются 7%, а 23% граждан находятся за чертой бедности, ответил Олег Нилов. То есть значительная часть людей, находящихся за чертой бедности, не получают эти субсидии, это недопустимо, подчеркнул Нилов.