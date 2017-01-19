Четверг, 19 Января 2017 года
00:11:30 МСК

Госдума не снизила платежи на коммунальные услуги

Общество
Сейчас предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22% от доходов семьи
Счетчики холодной и горячей воды
Иллюстрация: Gradkostroma.ru
Счетчики холодной и горячей воды

Москва, 18 Января 2017, 19:15 — REGNUM  Законопроект, лимитирующий расходы на оплату коммунальных платежей, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. Предполагалось, что максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не может превышать 10%.

«Надеюсь, вы сталкивались со своими избирателями, которые говорят: на что мне заплатить за квартиру? Вот зарплата, вот пенсия. И вам, действительно, неудобно. Нужно либо поднять зарплату и пенсию, либо понизить тарифы, и на имеющиеся средства граждане смогут оплачивать эти платежи. Или вариант, который я предлагаю — ограничить долю расходов на коммунальные платежи 10 процентами дохода семьи», — сказал автор законопроекта депутат Олег Нилов («Справедливая Россия»).

Парламентарий подсчитал, что снижение размера предельно допустимой доли на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с действующего норматива в 22% до 10% приведет к дополнительным затратам бюджета на жилищные субсидии в объеме 55,3 млрд рублей.

Комитет по жилищной политике и ЖКХ выступил против законопроекта. Как отмечается в заключении комитета, федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлен в размере 22%, и именно из этой величины рассчитывается размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, и в большинстве субъектов РФ максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлена в размере 22%.

Почти 160 млрд рублей из бюджета за последние полгода было потрачено на различные социальные выплаты, в том числе на субсидии по оплате ЖКХ, рассказал зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»). Сегодня субсидиями пользуются 7%, а 23% граждан находятся за чертой бедности, ответил Олег Нилов. То есть значительная часть людей, находящихся за чертой бедности, не получают эти субсидии, это недопустимо, подчеркнул Нилов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное