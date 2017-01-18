В Белгородской области на Богоявление будут открыты 74 места для купания

Всех, кто намерен искупаться в ночь на Крещение, будут поить горячим чаем

Белгород, , 18:29 — REGNUM В Белгородской области в ночь на 19 января, в праздник Крещения Господня, во всех православных храмах после Божественной литургии пройдет чин Великого освящения воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, после этого верующие на территории всей области смогут искупаться в 74 специально оборудованных для этого местах.

Во всех местах проведения купаний организовано дежурство спасателей, пожарных, инспекторов ГИМС ГУ МЧС России по Белгородской области, а также сотрудников УВД, работников скорой медицинской помощи. В специально отведенных местах установлены посты со спасательным, водолазным и медицинским оборудованием для организации экстренной помощи. Места расположения иорданей будут освещены. Рядом с местами для купания организованны пункты обогрева и места для переодевания. Кроме того, в местах купания будет организован горячий чай.

С 10:00 18 января спасатели уже находятся в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности людей подготовлена группировка в количестве 671 человека и 285 единиц автомобильной техники и плавательных средств, из них от МЧС — 207 человек и 77 единиц техники.