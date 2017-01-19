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Курганцы ждут снижения энерготарифов и выходят на митинг

Общество
В инициативную группу организаторов митинга входят представители различных политических партий

Курган, 18 Января 2017, 18:01 — REGNUM  Жители курганского Шадринска планируют 26 января выйти на митинг в поддержку инициативы губернатора об объединении энергосистем Курганской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО в одну ценовую тарифную зону, что позволит снизить энерготарифы в Зауралье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы митинга.

Правительство России колеблется в принятии решения по энерготарифам и шадринцы решили его «подстегнуть». Митинг запланировали на два часа с 15:00 до 17:00 в сквере Победы 26 января. В заявке указаны 500 человек предполагаемых участников. Отметим, что в инициативную группу организаторов митинга входят представители различных политических партий.

Снижение стоимости электроэнергии, считают организаторы митинга, поможет привлечь инвесторов, создаст благоприятную конкурентную среду для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, среднего и малого бизнеса. Тарифы Курганской области на электроэнергию — самые высокие в Уральском федеральном округе. Курганцы с 2015 года бьются за снижение энерготарифов в федеральных властных кабинетах. Объединение с энергосистемами Большой Тюмени снизит энерготариф в Зауралье, по оценкам ФАС, на 15%. Однако повысит его в «тюменской матрешке» на1%. Включить Курганскую область в единое тарифное регулирование согласны в Тюменской области и на Ямале. А вот правительство ХМАО видит в Зауралье в данном плане нахлебника, потому что нагрузка для потребителей ХМАО увеличится на 1−2%.

Это и имел в виду вице-премьер Аркадий Дворкович, когда говорил на «Правительственном часе» в Совете Федерации: «Курганская область — сугубо дотационный регион. Его положение усугубляется невозможностью привлечения инвестиций и развития промышленности из-за тарифов на электроэнергию, они в два раза выше, чем в соседней Тюменской области. Это абсолютно ненормальная ситуация. Чтобы цены на электроэнергию были одинаковыми, придется осуществить глобальное перераспределение ресурсов, не все будут с этим согласны. Вариантом решения проблемы может стать снижение тарифов в Курганской области за счет роста стоимости электричества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО».

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Изменение тарифов на электроэнергию
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