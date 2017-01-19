Минздрав предлагает сократить рекламу фаст-фуда, шоколада и колбасы

Москва, , 17:59 — REGNUM Минздрав предлагает на уровне закона сократить рекламу «вредных продуктов» — колбасы, шоколада и газировки на телевидении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, это следует из стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), проект которой опубликован на сайте НИЦ профилактической медицины Минздрава.

Стратегия предусматривает «законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия), а также введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд и шоколадные батончики». Целесообразно также ограничение рекламы колбасных изделий, указано в документе.

Кроме того, по мнению экспертов, недостаточны меры по ограничению продажи поблизости от школ продуктов питания, вредных для здоровья детей.

Одновременно стратегией предусматривается введение законодательно закрепленных налоговых льгот и преференций для производителей продуктов здорового питания.