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В парках Пскова запретили катания на лошадях

Общество
Исключение — два городских сквера

Псков, 18 Января 2017, 17:19 — REGNUM  В Пскове запретили катания на лошадях в городских парках, кроме двух скверов — по улице Западной и между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, во всех остальных зелёных зонах установили запретительные таблички «Нахождение на территории парка вьючных животных запрещено». Однако спустя несколько дней таблички на территории Детского парка и Ботанического сада уничтожили вандалы.

«Процесс их восстановления потребует проведения конкурсных процедур и времени на изготовление», — отметили в пресс-службе Пскова.

В правовом комитете администрации города уточнили, что на территории Пскова обращение с домашними животными (в том числе с лошадями) регламентировано правилами благоустройства города. Их неисполнение влечет наложение административного штрафа в размере 2 тысяч рублей для граждан, 4 тысяч рублей — для должностных лиц и 5 тысяч рублей — для юридических лиц.

На табличках был изображён перечёркнутый силуэт лошади и размещалась отсылка к статье 2.29 («Неисполнение муниципальных правовых актов») регионального закона об административных правонарушениях на территории Псковской области.

Отметим, что ранее власти Пскова заявляли о проблеме несанкционированного катания детей на лошадях в самом популярном месте отдыха города — Детском парке. При этом отмечалось, что штраф в 2 тысячи рублей нарушителей не останавливает.

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Городское благоустройство
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