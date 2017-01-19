В парках Пскова запретили катания на лошадях

Псков, , 17:19 — REGNUM В Пскове запретили катания на лошадях в городских парках, кроме двух скверов — по улице Западной и между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, во всех остальных зелёных зонах установили запретительные таблички «Нахождение на территории парка вьючных животных запрещено». Однако спустя несколько дней таблички на территории Детского парка и Ботанического сада уничтожили вандалы.

«Процесс их восстановления потребует проведения конкурсных процедур и времени на изготовление», — отметили в пресс-службе Пскова.

В правовом комитете администрации города уточнили, что на территории Пскова обращение с домашними животными (в том числе с лошадями) регламентировано правилами благоустройства города. Их неисполнение влечет наложение административного штрафа в размере 2 тысяч рублей для граждан, 4 тысяч рублей — для должностных лиц и 5 тысяч рублей — для юридических лиц.

На табличках был изображён перечёркнутый силуэт лошади и размещалась отсылка к статье 2.29 («Неисполнение муниципальных правовых актов») регионального закона об административных правонарушениях на территории Псковской области.

Отметим, что ранее власти Пскова заявляли о проблеме несанкционированного катания детей на лошадях в самом популярном месте отдыха города — Детском парке. При этом отмечалось, что штраф в 2 тысячи рублей нарушителей не останавливает.