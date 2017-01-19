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Коста-Рика: «Индейцы племени Малеку никогда не были рабами»!

Общество
Они проиграли европейцам каучуковую войну, но не сдались
1 / 4 Коста-Рика
Елена Польстер © ИА REGNUM
Коста-Рика

Елена Польстер, 18 Января 2017, 17:24 — REGNUM  

В Коста-Рике осталось уже немного «настоящих» индейцев, сохраняющих свои традиции, язык и культуру. Почти всех их давно уже оттеснили на периферию страны. А в годы колонизации они сами убегали, не желая превращаться в рабов. Индейцы Малеку (также их называют Гуатузо) — одни из тех, кто живет относительно близко от Центральной долины Коста-Рики.

Когда въезжаешь в индейское поселение (в Коста-Рике их называют Паленке), понимаешь, что очутился совсем в другом мире. Вокруг тропический лес, а деревянные постройки с высокими коническими крышами, покрытыми пальмовыми листьями, выглядят исконно, а не как модные отели «под индейский стиль». Правда, местные жители уже в национальных одеждах не ходят, используют их только для танцев и театральных представлений.

В центре поселка находится деревянный магазин. На всех полках переливаются яркими красками тысячи сувениров, вырезанных из дерева (мягкой бальзы) или из бамбука. Есть и большие шары — плоды дерева хи́каро. Тут изображены и животные, и растения, и страшные маски. Всё сделано с большим искусством и тщательно выписанными деталями.

2 / 4 Коста-Рика
Елена Польстер © ИА REGNUM
Коста-Рика

Но самое интересное начинается позже, когда один из Малеку — Дагоберто Элисондо — начинает объяснять символическое значение разных животных и птиц. «Красные попугаи — символ верности в любви; тукан олицетворяет внутреннюю красоту женщины; сова — это наш проводник в темноте; ягуар — символ отваги и ума; бабочка «морфо» — символ удачи и мира».

Прогуливаясь по посёлку, мы видим жилые дома европейского стиля, школу, современную постройку типичного салатного цвета, а также радиостанцию и продуктовый магазин. Индейские мелодии Малеку по радио не звучат. Дагоберто говорит, что, «нашу традиционную музыку мы совсем забыли, но сейчас стараемся восстанавливать».

Территория племени Малеку раньше простиралась на всю северную зону страны, когда Коста-Рики как таковой еще не существовало, и продолжалось по территории современной Никарагуа. Теперь же осталось лишь двадцать процентов от этой территории. «Белые люди свели лес и превратили всё в пастбище. Но нас не интересует скот, мы мало мяса едим, а нам нужен лес — это наш кормилец. Лес охраняет воду, охраняет климат. А теперь без леса в Гуанакасте — сплошные засухи. Но Малеку никогда не были рабами. Мы ушли подальше вглубь страны, но не поддались испанцам», — говорят местные жители.

В XVIII веке Малеку были знамениты, как «воинственные индейцы с реки Рио-Фрио». Официальная история Коста-Рики учит, что когда испанцы пришли на эти земли, они были практически незаселенными, местных жителей было очень мало. Но никто этой версии в Коста-Рике не верит. Во многих районах страны можно найти следы прежних боёв, массовые захоронения воинов вместе со старинным оружием времен конкисты.

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Елена Польстер © ИА REGNUM
Коста-Рика

«С регулярными войсками нам не пришлось воевать. Но нас погубили собиратели каучука. Дело в том, что в XIX веке в наших лесах нашли каучуковое дерево. И испанцы захотели весь лес превратить в огромную плантацию для добывания резины. Мы, конечно, бросились защищать свои земли. Разразилась резиновая война, которую мы, к сожалению, проиграли. Тогда почти весь наш род был перебит, осталось всего десять процентов населения. Мы до сих пор не можем восстановить прежнюю численность жителей. В настоящее время число индейцев Малеку доходит до 1 500 человек. И из двадцати трех деревень осталось только три: Паленке Маргарита, Паленке Соль и Паленке Тонхибе», — комментирует Дагобердо Элисондо.

Однако Малеку сохранили родной язык. Практически, все они — двуязычные. Язык Малеку преподается и в местной школе. Как сохранили и искусство врачевания природными средствами.

Вождя у Малеку нет. Административно они относятся к кантону Гуатузо провинции Алахуэла, дистрикт Сан-Рафаэль, поселок Паленке Тонхибе. Есть Ассоциация по развитию индейской территории Малеку. Эта Ассоциация представляет интересы коренного населения в переговорах с правительством, договаривается с муниципалитетом о ремонте дорог, распоряжается средствами из государственной казны и безвозмездными вкладами из-за границы, разрабатывает проекты благоустройства.

Основная проблема Малеку — это борьба за землю. Территория Малеку насчитывает 3000 гектаров, но 80% из них заняты не индейцами. По закону власти Коста-Рики должны вернуть индейцам всю эту землю, но говорят, что нет денег. Имея в виду, что у фермеров эти участки теперь нужно выкупать.

4 / 4 Коста-Рика на карте Коста-Рика на карте

«Мы очень надеемся, что где-нибудь на земле найдутся добрые люди, которые за нас вступятся и помогут. И если в какой-нибудь стране мира найдётся человек с деньгами, который нам поможет выкупить землю и засадить её лесом, весь наш народ будет ему очень благодарен. Мы хотим, чтобы на земле Коста-Рики снова росли зеленые леса, а в них жили прекрасные животные и пели птицы, реки были бы чистыми и воздух целебным, а не таким, как в городах, где он полон дыма и газов. Лучшие леса на земле находятся во владении индейцев, амазонские джунгли — это индейские земли, эти племена знают, как их охранять. Не так, как белые люди, для которых главное — деньги», — говорят индейцы Малеку.

Елена Польстер — редактор «Русской газеты» (Коста-Рика).

Читайте ранее в этом сюжете: Коста-Рика: как живут индейцы в самой счастливой стране мира

regnum author Елена Польстер
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